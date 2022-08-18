GELİBOLU-ÇANAKKALE YENİ GÜZERGAHI FAALİYETE GEÇİYOR

Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever Gelibolu- Çanakkale gğzergahının önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceğini belirtti.İşsever açıklamasında; “Yoğun çalışmalarımız sonucu Çanakkale İl Trafik Komisyonunca onaylanan Gelibolu-Çanakkale güzergahımız (Çanakkale 1915 Köprüsü üzerinden Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve 18 Mart Araştırma Hastanesine) önümüzdeki günlerde faaliyete geçecektir.Böylece İl merkezimizdeki hastanelere ulaşım konusunda halkımız rahatlayacaktır.Bu konuda desteklerini esirgemeyen Ak Parti Grup Başkan vekilimiz sayın Bülent Turan a,Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş a,Birlik Başkanımız Ünal Özcan a,Çanakkale İl Trafik Komisyonu üyelerine,İlçe Trafik Komisyon Başkanı İlçe Kaymakamımız sayın Bekir Abacı ya,Gelibolu Belediye Başkanlığı na,İlçe Emniyet Müdürlüğü ne,İlçe Jandarma Komutanlığı na,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne,Karayolları 13.Şube Şefliği ne,Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası na teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN