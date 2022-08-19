Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Millevekili Julide İskenderoğlu Açılışlara Katılarak Doğalgaz için tarih verdi

Ak Parti Grupbaşkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ilçemizde ve Evreşe’de çeşitli açılışlar yapmak için geldi.Turan ilk konuşmasını Çanakkale 1915 Köprüsü üzerinden Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve 18 Mart Araştırma Hastanesine gidecek olan yeni güzergahın açılış konuşmasını yaptı.Turan konuşmasında; “Dün faiz indirimi yapıldı.Göreceksiniz ihracatımızda, üretimimizde artmaya devam edecek. Biz doğalgazı sadece Gelibolu’ya değil, Çanakkale’nin her yerine gelmesini istiyoruz.Biz iş yapacak herkesi baş, göz ediyoruz benim için Ayvacık’ta, Lapseki’de, Gelibolu’da aynı Ak Parti ile CHP de bu memleketin evladıdır aynı havayı soluyor ama bir daha söylüyorum Lapseki üç sene önce almışsa Gelibolu almamışsa bu benim sorunum değil.

Buradan duyuruyorum inşallah bir engel olmazsa 15- 16 Eylül gibi Gelibolumuzda tören yaparak ilk borunun döşenmesine başlayacağız.31 Aralık’ta inşallah Gelibolu’da ilk doğalgazı yakacağız.

Taşımalı sistemle Aralık ayında doğalgazı veriyoruz.İlk sene Gelibolu’nun merkezi faydalanabilecek, bir dahaki yıl tüm Gelibolu faydalanabilecek.

Milletvekili Turan , Milletvekili Julide İskenderoğlu ile birlikte ilçemizde SEÇ marketin ve HD Güvenlik Sistmlerinin de açılışlarını yaparak hayırlı olsun dediler.

Millevekili Turan açılış konuşmasında; “ Az önce Pazartesi ‘den itibaren başlayacak olan yeni bir hizmetin hayırlı olsun törenindeydik.Artık bizim merkezden kalkan otobüslerimiz Eceabat üzerinden gemi kalktı mı, kalkmadı mı sis oldu mu olmadı mı, rüzgar var mı yok mu endişesi olmadan direk Gelibolu ve Çanakkale olmak üzere çok seri şekilde Çanakkale ‘ye gitmesinin adımını attık.

Artık Gelibolu insanı özellikle hastalarımız için söylüyorum bunun beklenen ulaşım artık yarım saat içinde köprü üzerinden olacak.Direk Gelibolu’dan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne gideceğiz.Yaz sıcağına rağmen Julide Hanım ile beraber ilçe, ilçe köy köy geziyoruz.

İki gün önce Dünya’nın en büyük markalarından Hilton Otelinin Çanakkale’deki şubesinin açılışı yaptık.Ondan önceki gün Ayvacık’ta doğalgaz temelini attık.Ondan önceki gün Bayramıç’te 70 adet yangın söndürme cihazı (büyük traktörlerle) dağıtımı yapıldı.

Dolayısıyla şimdi şunu söylemek istiyorum herhangi bir yerde değiliz akşam da Gelibolumuzun Evreşe beldesinde açılışlarımız olacak Evreşe’de çok büyük yatırımlarımız var biliyorsunuz o törende bisiklet yolu,sinema ve konferans salonu, mezbahane, spor salonu gibi çok sayıda Evreşe’de adeta bir basamak daha atılacak olan açılışlarda olacağız.Bugün yine program sonrası Kaymakamımız başta olmak üzere görüşmelerimiz , toplantılarımız olacak.Bir derdimiz var, Şehitler diyarı Gelibolumuza hizmet etmek istiyoruz.Türkiye’nin her tarafı kıymetli ancak Çanakkale bambaşka Çanakkale özünde Gelibolu çok özel.Burası Türklerin Avrupa’ya geçtiği güzergah olan Gazi Süleyman Paşa’nın memleketi, burası Ahmed-i Bican ve Mehmed-i Bican’ın memleketi, burası Anafartalar ile Atatürk’ün emaneti o yüzden bu bölgemize hizmet etmek, adım atmak çok büyük şeref.

Bizim sıkıntılarımız var ama busıkıntılarımızı biliyoruz ki tüm Dünya’da yaşanıyor.Savaşlar, pandemi, enerji krizleri, buna bağlı ekonomik sorunlar yaşıyoruz ama hamdolsun çarklar dönüyor.Hatırlayın, büyüklerimiz bileceklerdir 2002’de, 1995 krizinde bu ülkenin anahtarı IMF’ye teslim edildi.Bu ülke batan çöp bankası oldu.Memur maaşları kriz oldu şimdi malum sorunlara rağmen söylüyorum halen yatırımlarımız devam ediyor, halen çarklar dönmeye devam ediyor.Mazot, gübre pahalı. Soruyorum buğday pahalı değil mi ? Meyvemiz, sebzemiz para etmedi mi? Çiftçimizin bu konuda rahatlığını, memurumuzun, işçimizin yapılan zamlarla büyük oranla rahatladığını söylemek isterim yani tekrar çarklar dönmeye başladı.

Batan bankamız yok, istisnalar hariç o yüzden ülkemizin, bölgemizin ve Çanakkale’mizin büyümesi en büyük derdimiz.İstiyoruz ki tüm yatırımlarımız kaldığı yerden devam etsin.Bakın köprümüzün bir ayağı Gelibolu’da.Aday iken vaad ettik” hadi oradan!” dediler, yapacağız dediler “show!” dediler, temel attık “seçim kampanyası” dediler.Direkler çıktı, çıksın bitmez bunlar dediler.Hamdolsun 4 yıl’da Türkiye’nin değil, Dünya2nın en uzun köprüsü açıldı biz Çanakkale tarafından Gelibolu’ya yaklaştık, siz de Çanakkale’ye yaklaştınız.Birde köprü diyoruz kapatıyoruz, konu köprü değil.Köprü + Malkara Otobanın’da bitti biliyorsunuz artık Malkara Otobanından – Kınalı Otobanına yaklaşıyor yani İstanbul ile Gelibolu daha da yaklaşıyor.Bugün o otoban üzerinden 1,5-2 saatte İstanbul Havalimanı’na gidiliyor.

Bizim işadamımız , bürokratımız, öğrencimiz turistimiz çok daha rahat havalimanına gitsin sadece köprü değil, köprü ve otobanı beraber değerlendirmek lazım.Bu güzergahtaki arkadaşlarımız tarlalarını mecbur kalmadıkça satmasınlar.Bunlar daha da değerlenecek, Tarihi Yarımada ‘mız ayağa kalkıyor.

Şunu söyleyeyim Gelibolu bana göre hak ettiği hizmetin çok altında ama bu konuda elimiz kolumuz bağlı yapacak birşeyimiz yok.Biz meseleye bakarken hiç kimsenin partisine, memleketine bakarak adım atmıyoruz bakın bir doğalgaz kampanyası başlattıkGelibolu’ya değil tüm Çanakkale’ye olsun istyioruz.Geçen hafta Ayvacık’taydık beraber Ayvacık CHP’li Belediye hiç önemli değil iş olsun yeterki dedik, ÇardakCHP’li belediye üç sene önce açtı vanalarını bizim sorunumuz değil.

Dediler bize BOTAŞ’ın boru hattı çok büyük bir masraf işgücü çok önemli zaman lazım dediler dedik kabul etmiyoruz.BOTAŞ tabiki döşemesini yapar izinleri yeni aldılar, yeni verdiler ama bu bir sene sürüyor, biz beldeler bile yapmışsa Gelibolu geri kalmasın istedik ve geçici olarak taşıma sistemli bu işe başlıyoruz Aralık 31 en geç doğalgazın ilk ateşini yakıyoruz inşallah” dedi .

Konuşmasının ardından SEÇ Market sahibine hayırlı olsun diyerek iş yerinin açılış kurdalyesini kesti.Ardından Kaymakam Bekir Abacı ile toplantı ve görüşmeler sonunda akşam 19:30’daki Evreşe’deki açılışlara katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Fahri Muhabir: Osman KAYIŞOĞLU