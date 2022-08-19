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Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgahlara çıktı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde 1 Eylül’de başlayacak av sezonu öncesinde balıkçıların hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Çanakkale Boğazı’nda palamut bu sezon ilk kez olta balıkçılığı ile avlandı.
Tezgahlardaki yerini alan 400-500 gramlık palamutlar, tanesi 30 liradan satışa sunuldu.
Balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak av sezonuyla birlikte tezgahlarında palamut ve diğer balık çeşitlerinin bollaşmasını ve fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi.
Balıkçı tezgahlarında sardalya 70, mezgit 100, karides 100, çipura 130, kefal 70, turna 120, izmarit 40, tekir 200, kalamar 200 TL’den satılıyor. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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