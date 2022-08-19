ÖZGÜRLÜK FAZLA GELİYOR.!

“Hamzakoy kafelerin önündeki halka açık sahilin utanç verici durumu. Temizlik görevlilerinin her gün o bölgeyi temizlemesine rağmen maalesef gece o masalarda oturanlar oturdukları yeri pisleyip gidiyorlar.

Çöplerini ve atıklarını yediği ve oturduğu yere atan o yaratıkları tesbit edip gerekli muamele mutlaka yapılmalı.

Özgürlük fazla geliyor olmalı ki bu çirkin görüntü Şehrimizin her bölgesinde yaşanıyor.

Umuma açık olan tesislere EDS yerleştirilerek ihlal edenlerin yakalanması sağlanabilir.

Haber: Merve TUZCIOĞLU