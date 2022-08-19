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ÖZGÜRLÜK FAZLA GELİYOR.!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

“Hamzakoy kafelerin önündeki halka açık sahilin utanç verici durumu. Temizlik görevlilerinin her gün o bölgeyi temizlemesine rağmen maalesef gece o masalarda oturanlar oturdukları yeri pisleyip gidiyorlar.
Çöplerini ve atıklarını yediği ve oturduğu yere atan o yaratıkları tesbit edip gerekli muamele mutlaka yapılmalı.
Özgürlük fazla geliyor olmalı ki bu çirkin görüntü Şehrimizin her bölgesinde yaşanıyor.
Umuma açık olan tesislere EDS yerleştirilerek ihlal edenlerin yakalanması sağlanabilir.
Haber: Merve TUZCIOĞLU

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