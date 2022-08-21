EREN KIRCA AVRUPA ŞAMPİYONU

15-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında İngiltere’nin Lilleshall kentinde gerçekleşmekte olan 2022 Gençler – Kadetler Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda Milli Sporcumuz Eren Kırca , makaralı yay erkekler u18 kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.Yine aynı yarışmada Irmak Yüksel ve Eren Kırca’dan oluşan Makaralı Yay U18 Karışık Takım Bronz Madalya kazandı.

Yunus Emre Arslan, Yusuf Bahadır Eryılmaz ve Eren Kırca’dan oluşan Makaralı Yay U18 Erkek Takımı Altın Madalya kazandı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN