GÜNCEL HABERLER 

EREN KIRCA AVRUPA ŞAMPİYONU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

15-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında İngiltere’nin Lilleshall kentinde gerçekleşmekte olan 2022 Gençler – Kadetler Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda Milli Sporcumuz Eren Kırca , makaralı yay erkekler u18 kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.Yine aynı yarışmada Irmak Yüksel ve Eren Kırca’dan oluşan Makaralı Yay U18 Karışık Takım Bronz Madalya kazandı.
Yunus Emre Arslan, Yusuf Bahadır Eryılmaz ve Eren Kırca’dan oluşan Makaralı Yay U18 Erkek Takımı Altın Madalya kazandı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Avrupa Üçüncüsü Oldular

buyukzafer 0

Güneyli Orkide Sitesi’nde İçme Suyu ve Alt Yapı Çalışmaları

buyukzafer 0

GELİBOLUDA BEŞ YAŞ GRUBU OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KAYITLARI BAŞLADI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.