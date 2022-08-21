İskenderoğlu Gelibolu’da Kadın Girişimcileri Ziyaret Etti

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ilçemizde kadın girişimcilerle bir araya geldi.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’la birlikte Gelibolu ve Evreşe’de açılış programlarına katılan Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Selahattin Kemerli Konserveleri ve Gelibolu Öncü Üreten Kadınlar Kooperatifini ziyaret etti. Konserve balık-tuzlu balık üretimini Çanakkale’nin kültürel değerlerinden birisi olarak gördüklerini söyleyen İskenderoğlu, hem üretim çalışmaları hem de kadın istihdamına desteklerinden dolayı işletmeci Aygül Kemerli Ersoy’a teşekkür etti.

İskenderoğlu, daha sonra Gelibolu Öncü Üreten Kadınlar Kooperatifini ziyaret ederek Yasemin Çat ve üretici kadınlarla bir araya geldi.

Çanakkale’nin özellikle Kadın Kooperatifleri konusunda örnek illerden birisi olduğuna dikkat çeken İskenderoğlu, “Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’la birlikte, kadınlarımızın kooperatifleşerek ürünlerini daha nitelikli ve sürdürülebilir hale getirmelerini çok önemsiyoruz. Bu konuda yapılan bütün girişimleri elimizden geldiğince desteklemeye, kooperatiflerimizin hibe ve desteklemelerden faydalanabilmesinin önünü açmaya çalışıyoruz. Gelibolu Öncü Üreten Kadın Kooperatifimiz de başarılı girişimlerimizden. Ziyaretimizde hem kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldık hem de ilgili kurum müdürlerimizle kooperatif üyelerimizi buluşturarak bilgi edinmelerini sağladık. Ürünlerin pazarlanması konusunda çalışmalarımız var. Valiliğimiz bünyesinde bir web sitesi oluşturarak Çanakkale’mizin kadınlarının ürettiği gıdadan el sanatlarına kadar bütün ürünleri Çanakkale markası altında ülkemizin her noktasına hatta dünyaya ulaştırabilmeyi arzuluyoruz. Yine ilçemizde ziyaret ettiğimiz Selahattin Kemerli Konservelerinin işletmecisi Aygül Kemerli Ersoy’la bu sektörün devamı için yapabileceklerimizi konuştuk. İlimizin önemli kültürel değerlerinden birisi olarak gördüğümüz bu sektörde de işletmelerin devamı ve büyümesi için elimizden gelen desteği göstereceğiz” dedi. Haber: Hilal GEZER