EVREŞE BELDESİNDE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Evreşe Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleşen toplu açılış törenine; Vali İlhami AKTAŞ’ ın yanı sıra AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kaymakam Bekir Abacı, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, kurum müdürleri, Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, ilçe ve belde belediye başkanları, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde Ak Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmaların ardından Şehir Kapısı, Bisiklet Yolu, Stat ve Spor Binası, Mezbahane, Sinema, Tiyatro ve Konferans Salonu, Konukevi ve Evreşe Et Steak House Gastronomi Mutfağı Restoranın açılışları dualarla ve hayırlı olsun temennileriyle gerçekleştirildi.

Ardından Vali İlhami Aktaş, Ak Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN, AK PARTİ Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve beraberindeki heyet, açılışı gerçekleştirilen Şehir Kapısı, Bisiklet Yolu, Stat ve Spor Binası, Mezbahane, Sinema, Tiyatro ve Konferans Salonu, Konukevi ve Evreşe Et Steak House Gastronomi Mutfağı Restoranını gezerek incelemelerde bulundu.

Açılış programı yapılan ikramların ardından gerçekleşen konser sonrası son buldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN



