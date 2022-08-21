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SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçe Müftülüğü Yaz Kur’an Kurslarında öğrenim gören öğrenciler, Siyer-i Nebi [Peygamberimizin Hayatı] yarışmasına katıldı.
Yarışmada Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan “Hz. Muhammed’in Hayatı” adlı kitap esas alındı.İlçe Müftülüğü;• “Yarışmaya ev sahipliği yapan İmam-Hatip Okulu yönetimine teşekkür ederiz.
Yarışmanın Peygamber Efendimiz [s.a.v]’i bir nebze de olsa tanımaya ve ahlakıyla bezenmeye vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyoruz. Haber: Merve TUZCIOĞLU

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