GELİBOLU MOTOSİKLET DERNEĞİ BAŞKANI KINASAKAL’DAN ÖZACAR’A ZİYARET

Gelibolu Motosiklet Derneği Başkanı Özay Kınasakal “Dostluğa, kardeşliğe ve barışa Gelibolu için sür” sloganı ile 2-4 Eylül tarihlerinde düzenleyecekleri 2.Gelibolu Motofest-Motosiklet Festivali ile ilgili davetlerini paylaştı. Özacar kendisine “Hediyesi için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.”dedi.

Haber: Hilal GEZER