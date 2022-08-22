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GELİBOLU MOTOSİKLET DERNEĞİ BAŞKANI KINASAKAL’DAN ÖZACAR’A ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Motosiklet Derneği Başkanı Özay Kınasakal “Dostluğa, kardeşliğe ve barışa Gelibolu için sür” sloganı ile 2-4 Eylül tarihlerinde düzenleyecekleri 2.Gelibolu Motofest-Motosiklet Festivali ile ilgili davetlerini paylaştı. Özacar kendisine “Hediyesi için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.”dedi.
Haber: Hilal GEZER

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