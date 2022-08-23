ÇANAKKALE VALİLİĞİ’NDEN YILDIRIM UYARISI

Çanakkale Valiliği, Cuma gününe kadar il genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle uyarıda bulundu.26 Ağustos Cuma gününe kadar il genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulunan Çanakkale Valiliği, denize girmeme ve açık arazide bulunmama çağrısı yaptı.

Çanakkale Valiliği’nin açıklaması şöyle:

“İlimiz yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girmiştir. Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olup yıldırım düşme riski artacağından; Yağış anında ağaç, telefon ve elektrik direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı, denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır.”