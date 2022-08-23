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Gelibolu 30 Ağustos Büyük Taarruzun 100. Yıldönümüne Hazırlanıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

30 Ağustos Zafer Bayramı Gelibolu Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu etkinlikler ,konser ve tarihçi – yazar Sinan Meydan’ın verdiği seminer ile kutlancak.
30 Ağustos Büyük Taarruz’un 100. yıldönümünde Fener Alayı oluşturulacak. ilçemiz Gazi Süleyman Paşa Heykeli Döner Kavşak’ta toplanılarak saat 20:30’da hareket edilecek. İskele meydanına kadar yürüyerek Fener Alayı oluşturulacak.Aynı gün ilçemiz Atatürk Kültür Merkezi’nde tarihçi – yazar Sinan Meydan “Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Zafer” konulu seminerini verecek.
Ardından sanatçı Burcu Güneş saat 21:30’da Balıkhane Meydanı’nda konser vererek, sevenleriyle buluşacak. Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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