Gelibolu 30 Ağustos Büyük Taarruzun 100. Yıldönümüne Hazırlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı Gelibolu Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu etkinlikler ,konser ve tarihçi – yazar Sinan Meydan’ın verdiği seminer ile kutlancak.

30 Ağustos Büyük Taarruz’un 100. yıldönümünde Fener Alayı oluşturulacak. ilçemiz Gazi Süleyman Paşa Heykeli Döner Kavşak’ta toplanılarak saat 20:30’da hareket edilecek. İskele meydanına kadar yürüyerek Fener Alayı oluşturulacak.Aynı gün ilçemiz Atatürk Kültür Merkezi’nde tarihçi – yazar Sinan Meydan “Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Zafer” konulu seminerini verecek.

Ardından sanatçı Burcu Güneş saat 21:30’da Balıkhane Meydanı’nda konser vererek, sevenleriyle buluşacak. Haber:Seda LİMAN ZENGİN