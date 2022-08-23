30 Ağustos Zafer Bayramı Programı Belli Oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümü ilçemiz 2.Kolordu Karargah Binası önünde saat 09:00’da Atatürk Anıtına Kaymakamlık, 2.Kolordu Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’nın çelenk sunumuyla başlayacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okunacak.

Buradaki çelenk sunumunun ardından saat 09:40 ile 10:00 arası kaymakamlık makamında tebrikat töreni düzenlenecek.

Aynı gün saat 10:15 te Kaymakam, 2.Kolordu Komutanlığı ve Belediye Başkanı tören alanına teşrif edip, törene katılanların ve halkın bayramlarını kutlayacaklar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören şiirlerin okunması , günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve tören geçişi ile son bulacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı akşam Gelibolu Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle son bulacak.Haber: Merve TUZCIOĞLU