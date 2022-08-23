15-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında İngiltere’nin Lilleshall kentinde gerçekleşmekte olan 2022 Gençler – Kadetler Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda Milli Sporcumuz Eren Kırca , makaralı yay erkekler u18 kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.Gelibolu Yarımada Spor Kulübü Başkanı Hakan ÇAKIROĞLU, Gelibolu yarımada Spor Kulubü Sporcusu ; Avrupa Şampiyonu Eren KIRCA’ yı tebrik edip ödüllendirdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Gelibolu Yarımada Spor Kulübü Başkanı Hakan Çakıroğlu Milli Sporcu Kırca’yı Tebrik Etti
15-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında İngiltere’nin Lilleshall kentinde gerçekleşmekte olan 2022 Gençler – Kadetler Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda Milli Sporcumuz Eren Kırca , makaralı yay erkekler u18 kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.Gelibolu Yarımada Spor Kulübü Başkanı Hakan ÇAKIROĞLU, Gelibolu yarımada Spor Kulubü Sporcusu ; Avrupa Şampiyonu Eren KIRCA’ yı tebrik edip ödüllendirdi.