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Gelibolu Yarımada Spor Kulübü Başkanı Hakan Çakıroğlu Milli Sporcu Kırca’yı Tebrik Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

15-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında İngiltere’nin Lilleshall kentinde gerçekleşmekte olan 2022 Gençler – Kadetler Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda Milli Sporcumuz Eren Kırca , makaralı yay erkekler u18 kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.Gelibolu Yarımada Spor Kulübü Başkanı Hakan ÇAKIROĞLU, Gelibolu yarımada Spor Kulubü Sporcusu ; Avrupa Şampiyonu Eren KIRCA’ yı tebrik edip ödüllendirdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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