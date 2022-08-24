KAYMAKAM ABACI “GELİBOLU KADINLARI KOZALARINDAN ÇIKIYOR “PROJESİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından, 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Gelibolu Piri Reis Eğitim Kültür Gençlik Spor Turizm Sosyal Dayanışma Derneği tarafından İpek Kozası Yetiştiriciliği üzerine yürütülen “ Gelibolu Kadınları Kozalarından Çıkıyor” Projesinin ilk koza hasadı Demirtepe Köyü kadınları tarafından gerçekleştirildi.

Projeyi yerinde inceleyerek, Dernek Başkanı Zerrin ŞAKAR ve proje çalışanlarından projenin uygulama süreci hakkında bilgi alan Kaymakamımız, kadınlarımıza istihdam sağlayan bu anlamlı proje ile ilgili kendilerini tebrik ederek, İlçemiz adına böyle başarılı projelerin devamını diledi.

Ardından projede yer alan kadınlara katılım belgelerini Kaymakam Abacı takdim etti.

Haber: Caner AKŞİT