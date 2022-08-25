Gelibolu’da Ölümlü Trafik Kazası

İlçemize bağlı Sütlüce mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaşamını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 21.00 sularında 17 ACG 872 plakalı aracı ile gitmekte olan Mustafa Tekiroğlu adlı kişi Sütlüce mevkinde köprü ayaklarının başlangıç noktasına geldiğinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Mustafa Tekiroğlu’nun kullandığı araç köprü yaklaşım yerinden önceki bariyerlere süratle çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve otoban polisleri sevkedildi.

Araç içinde sıkışan Mustafa Tekiroğlu Gelibolu itfaiye ekiplerinin araca müdahalesi sonucu, çıkarıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Tekiroğlu yaşamını kaybetti.Haber: Caner AKŞİT