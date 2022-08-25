Ölümlü Trafik Kazaları Artıyor

Eceabat ilçesi yakınlarında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişide ağır şekilde yaralandı.Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Eceabat yönüne gitmekte olan 17 FN 085 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrası araç şarampole yuvarlandı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar çıkarılarak Çanakkale Devlet hastanesine sevkedildi. Yapılan müdahalelere rağmen S. P hayatını kaybetti. .Haber: Seda LİMAN ZENGİN