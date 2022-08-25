Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Personel Alımı Yapılacak

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personel alımı yapacak.Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklamaya göre ; “Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımıza Toplum Yararına Programlar ( TYP) kapsamında Bakım-Onarım ve Temizlik alanında 23 kişilik Noter Huzurunda Kura çekimi ile alım yapılacaktır.

Program 05/09/2022-19/01/2023 tarihleri arasında uygulanacak olup başvurular 25-29 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR E-Şube ve Alo 170 üzerinden yapılacaktır. Kuralar 01 Eylül Perşembe günü Müdürlüğümüz Konferans salonunda saat 12:30 da Noter Huzurunda Kura çekimiyle yapılacaktır .”ifadelerine yer verildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN