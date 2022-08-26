2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 1.Bölge 3.Etap açılışı dün Hamzakoy’da yapıldı.
Başkan Özacar, Nisan ayında trafik kazasında yaşamını yitiren triatlon antrenörü Ata Yahşi’nin adının anısına Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Gelibolu Hamzakoy’da gerçekleştirilen “2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 1.Bölge 3.Etap Müsabakası”nın açılışına katıldı. Haber: Merve TUZCIOĞLU
2022 ATA YAHŞİ BÖLGESEL LİGLER 1. BÖLGE 3.ETAP AÇILIŞI YAPILDI
2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 1.Bölge 3.Etap açılışı dün Hamzakoy’da yapıldı.