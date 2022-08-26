2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 1.Bölge 3.Etap açılışı dün Hamzakoy’da yapıldı.
Başkan Özacar, Nisan ayında trafik kazasında yaşamını yitiren triatlon antrenörü Ata Yahşi’nin adının anısına Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Gelibolu Hamzakoy’da gerçekleştirilen “2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 1.Bölge 3.Etap Müsabakası”nın açılışına katıldı. Türkiye Triatlon Federasyonu’nca triatlon antrenörü merhum Ata Yahşi’nin anısına Hamzakoy sahilinde gerçekleştirilen “2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 1.Bölge 3.Etap Müsabakası”nda yer alan sporcuların katılım sertifikaları Başkan Özacar’ın da katıldığı programla takdim edildi. Haber: Merve TUZCIOĞLU
2022 ATA YAHŞİ BÖLGESEL LİGLER 1. BÖLGE 3.ETAP AÇILIŞI VE ÖDÜL PROGRAMI DÜZENLENDİ
2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 1.Bölge 3.Etap açılışı dün Hamzakoy’da yapıldı.