HACIZADELER CAMİ’NDE YAZ KUR’AN KURSU KAPANIŞ PROGRAMI YAPILDI

Hacızadeler Camii Yaz Kur’an Kursunun kapanış programı yapıldı. Programa İlçe Müftüsü Mustafa Turgut’un yanı sıra öğrenci velileri de katıldı.

Öğrencilerin Kur’an Kerim tilaveti ile başlayan program, şiir ve ilahi dinletileriyle devam etti.

İlçe Müftüsünün konuşmalarından sonra hediye takdimiyle program sona erdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN