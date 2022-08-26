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CHP Lapseki Kadın Kolundan Gelibolu CHP İlçe Kadın Kolu’na Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP Lapseki Kadin Kolu Gelibolu CHP Kadın Kolu ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında seçim calismalari ve Aile Destek Sigortası(ADS ) hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.Gelibolu CHP Kadın Kolu, CHP Lapseki Kadin Kolu ‘nun yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetlerini bildirdiler.
Haber: Merve TUZCIOĞLU

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