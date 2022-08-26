CHP Lapseki Kadın Kolundan Gelibolu CHP İlçe Kadın Kolu’na Ziyaret

CHP Lapseki Kadin Kolu Gelibolu CHP Kadın Kolu ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında seçim calismalari ve Aile Destek Sigortası(ADS ) hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.Gelibolu CHP Kadın Kolu, CHP Lapseki Kadin Kolu ‘nun yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetlerini bildirdiler.

Haber: Merve TUZCIOĞLU