ACI HABER ÇANAKKALE’DEKİ BABA OCAĞINA DÜŞTÜ

Şahinbey ilçesindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı’nda vatandaşlar, kamelya üzerinde başından vurulmuş halde yatan bir kişiyi gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, silahla başından vurulduğu tespit edilen Çanakkaleli Uzman Çavuş Turgay Külcü’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Külcü’nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin soruşturması sürüyor.

Acı haber Külcü’nün baba ocağına düştü. Sokağa Türk bayrakları asıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN