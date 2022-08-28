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Kargo gemisi İlçemiz Açıklarında Karaya Oturdu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kargo gemisi Gelibolu ilçesi açıklarında karaya oturdu.İlçemiz açıklarında kargo gemisi karaya oturdu.Ukrayna’dan Yunanistan’a seyir halinde olan “Yalıköy” isimli 93 metre boyundaki St vincent bayraklı gemi, ilçemize bağlı Bolayır mevkiinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahliye botu sevk edildi.
Haber: Merve TUZCIOĞLU

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