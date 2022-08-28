Bolayırlı Vatandaşlar Merve Bebek için Tek Yürek Oldu

Bolayırlı vatandaşlar Merve Bebek yararına Bolayır Sahili Evim Sitesi önünde konser ve kermes etkinliği düzenledi.

Bolayır Geliştirme ve Güzelleştrime Derneği, Gelibolu Kadınlar Derneği , Mavi Deniz Derneği(İnanç Köksümer )ve pek çok hayırsever vatandaş Merve Bebek yararına etkinlikler düzenlediler.

Oldukça ses getiren etkinlikte Eren Band, Sevgİ Aktürk, Suistimal,Murat Emir konser verdi.Konserin ardından Sirtaki Grubu dans gösterileri yaptı.Konser öncesi çocuklar için yüz boyama etkinlikleri de düzenlendi.Aynı gün saat 19:30’da Bolayır sahil temizleme etkinliği yapıldı.

Bolayır Güzelleştirme Derneği etkinlikte kermes düzenleyerek , tatlı ve tuzlu çeşitleri, giyecek eşyalarını satışa sunarak Merve Bebeğe destek verdi.Gelibolu Kadınlar Derneği de stand açarak çeşitli kozmetik ürünleri, takı ve kıyafet satışıyla Merve Bebeğe destek verdiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN