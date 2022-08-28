Geliboluspor Yönetim Kurulu Başkanı Raci Durmuş’tan Teşekkür Mesajı

Geliboluspor Yönetim Kurulu Başkanı Raci Durmuş Gelibolu spor yönetim Kurulu’ndan özel işleri nedeniyle ayrılan Hakan Pehlivan, Salim Bayrak, Serdal Çardak, Burak Göksel, Berkay Çatuk ve Sağlık Bayrak’a Geliboluspora verdikleri Hizmetler için Geliboluspor olarak teşekkürlerini sunarak, yaşamlarında mutluluklar diledi. Başkan Raci Durmuş ; “Geliboluspor Yönetim Kurulumuza Katılan. Mehmet Sandal.Murat Şarlak.Soykan Çetin Mehmet Sancar Erkan Hasırcı Kardeşlerime Hoş geldin diyor Hep Birlikte başarılı bir sezon diliyorum.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER