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GELİBOLU KADINLARI KOZALARINDAN ÇIKIYOR PROJESİ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinesinde, 2021 Yılı SOGEP kapsamında, Güney Marmara Kalkınma Ajansına sunularak başarılı bulunan “Gelibolu Kadınları Kozalarından Çıkıyor” isimli proje meyvelerini vermeye Kadınlara istihdam sağlayan projede ilk koza hasadı yapıldı.
Proje kapsamında eski ve kullanılmayan okul binasının onarılması sonrası kadınlara ipek böceği yetiştiriciliği kursu verildi.
Faaliyetler Gelibolu’nun 26 köyünde de başlayacak.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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