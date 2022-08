KORKMAYIN KİMSE BAŞKAN ADAYI DEĞİL- Recep YÜZÜAK

Bu güzel tarihi şehirde doğmuş büyümüş, okumuş, lisans , yüksek lisans doktora yapmış , Prof olmuş bir çok insan var ki ,bunlar dururken belediyenin tarihi günlerde getirdiği medyatik adamlara ödediği paralar gerçekten düşündürücü

26 Ağustos 1071 – Haziran 1354 – 29 Mayıs 1453 – 18 Mart 1915 – 25 Nisan 1915 – 10 Ağustos 1915- 30 Ağustos 1922 ve 29 Ekim 1923 Türk Tarihinde en büyük günlerdir.

Türk İslam Devleti’mizin tarihinde en muhteşem tarihlerdendir..

Bugünler için elbette muhteşem kutlamalar olmalıdır. Bu konuda ilçedeki yerel yönetim bu tarihlerin bazılarını kutlamak için güzel çalışmalar sürdürmektedir. Kültür Müdürlüğünün kurulmasından sonra bu konuda başarılı işler de yapılmıştır.

Benim, bugünkü yöneticilerde dikkatimi çeken bir tuhaflık var. Zaman zaman ilçeye getirdikleri tarihçi (!)lerin fevkinde bu tarihi günleri çok daha iyi anlatacak, çok daha iyi akıllara yer ettirecek Gelibolulu Öğretmenler, akademisyenler , Profesörler varken; acaba neden ille de televizyonlardaki bazı yetersiz adamlar tercih edilir..?

Bu memleketin her karış toprağına yüzünü sürmüş , dedelerini bu toprakta şehit vermiş, Gelibolu’da bu savaşların öyküleriyle büyümüş, mesleklerinde de çok başarılı işler başarmış profesör hocalar varken, bazı televizyonların yarattığı show men (!) tarihçilere neden kucak dolusu para verilir.?

18 Mart Üniversitesi’nde bu toprakların çocuklarından kaç akademisyen var biliyor musunuz.?

Kaç Yüksek Lisanslı, Doktoralı hoca var biliyor musunuz.?

Hayır .! Bilemezsiniz çünkü onlar siyasi show men değiller, gerçekten bilim adamlarıdırlar.

Onları seçip getiren tek seçicinin memleketin çocuklarına tahammülü yoktur da ondan hatta bu tek seçiciler kendilerinden daha çok bilgili kişilerden rahatsızlık duyduklarından onları istemezler ve getirmezler.

Geçen yıl mıydı evvelki yıl mı yanlış hatırlamayayım bahriye subaylığından ayrılıp, daha sonra da bir özel fakültede tarih hocalığı yapan beyefendiyi getirmişlerdi.

Bize Çanakkale Savaşlarını anlatırken, 25 Nisan gününü aynen şu cümleyi kurarak anlattı.

Öylesine yanlış şeyler konuştu ki, o anda sahneye fırlayıp böyle saçma bir cümle kuramazsınız diye bağırıp çıkmak istemiştim. Misafirliğine nezaketsizlik yapmak istemediğimden kendimi dışarı attım.Neydi o cümle biliyor musunuz.

“Mustafa Kemal 25 Nisan’da Yarımada’ya ilk kez geldiğinden buradaki araziyi bilmiyordu bunun için de çok zahiyat vermişti(!)”

Çüşş be kardeşim.!

Mustafa Kemal kara savaşları başlamadan önce defalarca Gelibolu’ya gelmiş yarımada üzerindeki çıkarma yapılabilecek noktaları tespit etmiş ve tüm alay komutanlarıyla Kolordu Komutanıyla görüşmüş çıkarma yapalabilecek koyları tek tek göstermiş tir ve ordu komutanı Liman Von Sanders ’in ısrarlarına karşı direnerek, çıkarma yapılacak noktaları bire bir söylemiştir. Atıyla yarımadayı defalarca dolaşan Mustafa Kemal’in bu bilgilerini Genel Kurmay kayıtlarından bile okumadığı belli olan bu tarihçiyi bize zorla dinletmeye getirmişlerdi.

İşte böyle, Mustaa Beyciğim; bu memlekette bu işi zevkle, şevkle ve memleketinin belediyesinden bir kuruş talep etmeden yapacak evlatları varken on binlerce para vermeden bu işler olacakken itibardan tasarruf edilmez (!)mi diyorsun yoksa..

Aman sakın korkma bunlar hepsi gerçek bilim adamıdırlar ve hiç biri de Belediye Başkanlığı’na aday değillerdir…!

Tabi sizden başka bilenlerin olması suç sayılmazsa .Onlar her zaman hazırlar . Recep YÜZÜAK