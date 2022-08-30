MİLLET İTTİFAKI ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNMA PROGRAMINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümünde; CHP Gelibolu İlçe Başkanlığınca düzenlenen, millet ittifakını oluşturan siyasi partiler ve STK’ların da yer aldığı çelenk sunma programında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andılar.Program iskele meydanındaki Atatürk Anıtına millet ittifakının çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızı n okunmasıyla devam etti. CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak konuşmasında; “30 Ağustos Zaferi ile kurulan ve Türk Milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatan ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönünde inanç , istek ve idealimizi bir kez daha ifade ederek Zafer Bayramımızı kutluyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı emperyalizme karşı ulusal bağımsızlık mücadelemizin taçlandığı ve aynı zamanda vatan uğruna can vermiş şehitlerimizi anma günüdür.

30 Ağustos Türkiye’nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı bir zaferdir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in 100. Yıl dönümünde Cumhuriyet’e, demokrasiye , laikliye, tam bağımsızlığa , insan haklarına, barışa, özgürlüğe olan inancımızı, her zamankinden daha güçlü bir şekilde ifade etmek için buradayız.Bundan sonra da sizlerle birlikte burada olmaya devam edeceğiz.

Baş kumandanlık ünvanı savaş meydanlarında savaşarak alınır.Bizim tek baş kumandanımız vardır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Ne yazık ki , 23 Nisanları çocuklarımız, 19 Mayıs gençlerimiz, 30 Ağustosları askerlerimiz olmadan kutlayarak halkımızın heyecanını, duygusunu yok ettiniz.Buradan sesleniyoruz, sarı saçlım mavi gözlüm bir daha gel Damsun’dan diyoruz.

Siyasi iktidar kendi gibi düşünmeyen herkesi düşmanlaştırarak suçlu ilan etmekte, terörle bağlantılı göstermekte ve bu olayı havuz medyası eliyle kişilerin ve kurumların itibarını zedeleyen önemli bir saldırıya dönüştürmektedir.Sizlerden korkmadık, korkmayacağız.

Gençlerimizin hayallerini çaldınız, eğitimi, sağlık sistemini, tarımı bitirdiniz.Kendi kendine yeten ülke konumundan herşeyi ithal eden ülke konumuna getirdiniz.Ülkemizi borç batağına sürüklediniz.Hak, hukuk, adalet kavramlarını yok saydınız.Bu yanlışlıkları bilerek yapıp durmadan halkımızdan af dilemeyin, dün af etmedik bugünde af etmiyoruz.Az kaldı gidiyorsunuz geliyor gelmekte olan.

Bu duygu ve düşüncelerle; Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve O’nun silah arkadaşları olmak üzere , Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanları, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi ve günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarımızı ve hayatlarını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.Yaşasın Atatürk devrimleri, yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi.

Tören diğer siyasi parti temsilcilerinin de konuşmalarıylason buldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN