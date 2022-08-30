30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 100.YILINDA DA COŞKUYLA KUTLANDI

Türk Ulusunun başkumandan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı, şanlı tarihimizin en önemli destanlarından biri olan 30Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları saat 09:00’da 2.Kolordu Karargah Binası Atatürk Anıtı önüne Gelibolu Belediyesi’nin, Kaymakamlığın ve 2.Kolordu Komutanlığının çelenk sunumu ile başladı. ArdındanGelibolu Kaymakamlığında bayramlaşmanın ardından , ilçemiz 26 Kasım Caddesi’nde düzenlenen resmi törende Kaymakam, Belediye Başkanı ve 2.Kolordu Komutanının halka bayramlaşması, şiirler, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam eden program tören geçişiyle son buldu.

30 Ağustos akşamı Gazi Süleyman Paşa Mahallesinden başlayacak olan Fener Alayı düzenlenip, akşam 21:00’de sanatçı Burcu Güneş sahne aldı.

Gelibolu Halkı 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümünü coşku içinde kutladı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN