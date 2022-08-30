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GELİBOLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE KADİR AYDIN ATANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Tahir Karaca, görevi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kadir Aydın’a devretti.
Devir teslim töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devreden Tahir Karaca , göreve yeni başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın’ a iyi dilek ve temennilerde bulunarak başarılar diledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devralan Kadir Aydın,Tahir Karaca’ ya teşekkür ederek, bundan sonraki görevinde başarılar diledi.
Haber: Merve TUZCIOĞLU

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