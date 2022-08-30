GELİBOLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE KADİR AYDIN ATANDI

Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Tahir Karaca, görevi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kadir Aydın’a devretti.

Devir teslim töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devreden Tahir Karaca , göreve yeni başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın’ a iyi dilek ve temennilerde bulunarak başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devralan Kadir Aydın,Tahir Karaca’ ya teşekkür ederek, bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Haber: Merve TUZCIOĞLU