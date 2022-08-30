Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Tahir Karaca, görevi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kadir Aydın’a devretti.
Devir teslim töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devreden Tahir Karaca , göreve yeni başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın’ a iyi dilek ve temennilerde bulunarak başarılar diledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devralan Kadir Aydın,Tahir Karaca’ ya teşekkür ederek, bundan sonraki görevinde başarılar diledi.
Haber: Merve TUZCIOĞLU
GELİBOLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE KADİR AYDIN ATANDI
Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Tahir Karaca, görevi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kadir Aydın’a devretti.