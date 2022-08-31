30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI FENER ALAYI VE KONSERLE TAÇLANDI

Büyük Taarruz’un 100. Yıldönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gelibolu Belediyesi’nin düzenlediği meşaleli Fener Alayında Gelibolulu vatandaşların ve misafirlerin katılımları yoğundu.İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Piri Reis Meydanından başlayan ve iskele meydanında son bulan fener alayında Başkan Özacar; “ Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden asla ayrılmayıp, eserlerine sahip çıkmaya devam eden değerli halkımıza çok teşekkürler. ”ifadelerine yer verdi .Büyük Taarruz’un 100. Yıldönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gelibolu Belediyesi’nin düzenlediği meşaleli Fener Alayında Gelibolulu vatandaşların ve misafirlerin katılımları yoğundu. İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Piri Reis Meydanından başlayan ve iskele meydanında son bulan fener alayında Başkan Özacar; “ Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden asla ayrılmayıp, eserlerine sahip çıkmaya devam eden değerli halkımıza çok teşekkürler.” ifadelerine yer verdi.

Fener Alayı sonrasında sevilen sanatçı Burcu Güneş sahne aldı. Burcu Güneş sevilen parçalarını seslendirerek konuklara eğlenceli ve coşkulu dakikalar geçirtti. Belediye Başkanı Özacar sanatçı Burcu Güneş’e hoş geldiniz diyerek, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Sonrasında sanatçı Güneş’e çiçek ve Atatürk plaketi takdim etti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN