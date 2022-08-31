HAYAT BOYU ÖĞRENME KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği; İlçemizdeki resmi, özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile Hayat Boyu Öğrenmede işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Hayat Boyu Öğrenme etkinliklerini birlikte planlamak ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlenmek, verimliliği arttırmak amacıyla karar almak üzere “İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu” toplantısı Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında yapıldı.

Gelibolu Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen toplantıda; 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında bugüne kadar açılan kurslar ile 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında açılması planlanan kurslar değerlendirildi.

Toplantıya Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Piri Reis Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kemal Temel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, İlçe Halk Eğitim Müdürü Kamil Çürüksulu, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı .Haber: Ali GEZER