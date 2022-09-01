Denizlerde Av Sezonu Başladı

Denizlerde av yasağı 1 Eylül tarihinde sona erdi. Balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek, ağlar suya atıldı. Sezon başlasa da gelişigüzel avcılık yapılamayacak. Peki balıkçıların avlanırken dikkat etmesi gereken hususlar neler?

Ağlar onarıldı, denize açılmadan önce teknelerin son bakımları yapıldı.

5 aylık aranın ardından denizlerde av yasağı 1 Eylül’de sona erdi.

Balıkçılar, ağlarını mavi sulara atmak için hazır…

Belli büyüklüğün altında kalan balıkların avlanması yasak

Balık avına 12 metreden uzun gırgır ve trol balıkçı gemileri çıkacak. Belli büyüklüğün altındaki balıkların avlanmasına karşı bu yıl da sıkı denetimler yapılacak.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Uzmanları “Belli boy kısıtlaması var. Avcılık yapabilmesi için 9 cm’den daha küçük hamsi avcılığı yapılması yasak, 13 cm’den küçük istavrit balığının avlanması yasak” dedi.

Her yerde avlanma yapılamıyor

Belirlenen yerler dışında da avlanmanın yasak olduğunu aktaran uzmanlar şunları söyledi:

“24 metreden daha sığ olan sularda avcılık yapamazlar. 24 metre kıyıya yakın olan bir bölgede, balıkların beslenmesi göç yollarının olduğu bir alan olduğu için buralarda tüm kıyı şeridinden itibaren daha sığ sulara giremezler, orada avcılık yapamazlar.”

Balıkçılıkta marka uygulaması

Bu yıl tüm av araçlarına takılması zorunlu olan karekodlu marka uygulaması da

1 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

Markalama için bugüne kadar 200 binin üzerinde bir markalama gerçekleştirildiğini belirten uzmanlar , toplamda 500 bin kadar olmasını beklediklerini söyledi.

Akdeniz’de ise av sezonu 15 Eylül tarihinde başlayacak.

ÖZACAR BALIKÇILARA BEREKETLİ BİR SEZON DİLEDİ

Denizlerimizde av yasağı sona erdi ve yeni sezon1 Eylül’de açıldı. Tüm balıkçılarımıza Gelibolu’dan bereketli bir sezon diliyoruz ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT