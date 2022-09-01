İyi Parti İlçe Başkanlığı Üye Kayıt Standı Açtı

İyi Parti İlçe Başkanlığı dün ilçemiz Vakıflar Bankası önünde stand açarak üye kabulü yaptı.Çalışmalarını hızlandıran ve üye kabulü eden İyi Parti İlçe Başkanlığı tarafından açılan stand Gelibolulu vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü. İyi Parti İlçe Başkanı Hakan Alış; “Vatandaşlarmız tek çarenin Meral Akşener olduğu bize dile getiriyorlar.Bu tür çalışmalar sadece seçim zamanı değil her zaman devam edecek.Vatandaşlarımızı her zaman dinlemeye hazırız.Bu hafta içerisinde standımıza gelen üye olan olmayan Gelibolu Halkı’na sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.” dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN