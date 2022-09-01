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2 EYLÜL ULU ÖNDER M.KEMAL ATATÜRK’ÜN CUMHURBAŞKANI OLARAK GELİBOLU’YA GELİŞİNİN 94.YILDÖNÜMÜ KUTLANACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

2 Eylül Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu’ya gelişinin 94. Yıldönümü kutlanacak.
Tören ilçemiz 2.Kolordu Karargah Binası önündeki Atatürk Anıtı önüne saat 10:50’de Kaymakamlık, 2.Kolordu Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenk sunumuyla başlayacak ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mız okunacak .Belediye Başkanı Mustafa Özacar günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak. Haber: Ali GEZER

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