2 EYLÜL ULU ÖNDER M.KEMAL ATATÜRK’ÜN CUMHURBAŞKANI OLARAK GELİBOLU’YA GELİŞİNİN 94.YILDÖNÜMÜ KUTLANACAK

2 Eylül Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu’ya gelişinin 94. Yıldönümü kutlanacak.

Tören ilçemiz 2.Kolordu Karargah Binası önündeki Atatürk Anıtı önüne saat 10:50’de Kaymakamlık, 2.Kolordu Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenk sunumuyla başlayacak ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mız okunacak .Belediye Başkanı Mustafa Özacar günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak. Haber: Ali GEZER