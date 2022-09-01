“85 MİLYON KARDEŞLİĞİMİZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ OLMAYA DEVAM EDECEK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Roman Vatandaşlara Yönelik Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2022-2030) hakkında açıklamalarda bulundu.“85 milyonun kardeşliği, üzerinde titrediğimiz yegane konudur.” diyen Turan, “Ülkemiz, doğal güzellikleriyle olduğu kadar, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle de önemli bir hazineye sahip. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde biriz, iriyiz, diriyiz.. Hiçbir vatandaşımızın dini ve etnik kökeninden kaynaklı bir sorun yaşamaması önceliğimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca hazırlanan Roman Vatandaşlara Yönelik Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı son derece kıymetli. Eylem Planı’nda eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet olmak üzere 6 farklı alan yer alıyor. Bu kapsamda yeni sosyal konut projesinin hayata geçirilmesi, Roman mahallelerinde gençlerin hobi edinmeleri ve kaliteli zaman geçirmeleri için Genç Ofisler kurulması, Roman kadınların kooperatif kurmalarının teşvik edilmesi gibi adımlar planlanıyor. Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.