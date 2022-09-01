ÖZEL İDARENİN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR

İl Genel Meclis Üyesi ve AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Gelibolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne gönderilen çöp kamyonun dün ilçemize teslim edildiğini ifade etti.Sürücü; “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Gelibolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne gönderilen çöp kamyonu bugün ilçemize teslim edildi.

Talebimiz doğrultusunda bizlere destek vererek ilçemize bu aracı kazandırdığı için Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ve Millet Vekilimiz Jülide İskenderoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyorum.” İfadelerine yer verdi. Haber: Merve TUZCIOĞLU