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GELİBOLU CEMEVİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BARIŞ VE BİRLİK CEMİ DÜZENLEDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Barış ve Birlik cemi düzenledi.
1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Gelibolu Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen barış ve birlik cemine Gelibolu Belediyesini temsilen Belediye Başkan Vekili Deniz Cankara ve Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete katılarak gelen misafirlere hoşgeldiniz dediler.
Haber: Ali GEZER

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