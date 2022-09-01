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OTO ALIM SATIM YAPAN ÜYELERİN DİKKATİNE !!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever İkinci el oto alım satımı yapan işyerleri için yeni yönetmelik duyurusunda bulundu.İşsever; “ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işyerlerinin” Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi süresi, 31.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.” ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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