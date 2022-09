ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GELİBOLU’YA GELİŞİNIN 94.YILINDA ANILDI

Atatürk’ün, Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu’ya gelişinin 94. yıldönümü 2.Kolordu Karargahı önünde düzenlenen program ile kutlandı. Törende 2.Kolordu Komutanlığı, Kaymakamlık ve Gelibolu Belediyesi Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu Belediye Başkanı Mustafa Özacar günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Özacar konuşmasında; “.Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu’yu ziyaretlerinin 94. Yıldönümünde, aziz hatırasının huzurunda sizleri saygıyla selamlıyorum.

Atatürk, Cumhuriyet kurulduktan sonra, kitaplarını Ankara’dan İstanbul’a taşımak ister. Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun, kitapları karton kutulara koyduğunu görünce, askerlere 2 tane cephane sandığı getirtir. Nuri Ulusu şaşırır. O sırada

Atatürk şöyle der:

“Savaşta bu sandıklarla cephane taşıdık. Şimdi o savaş bitti, yeni savaşımız başlıyor. O da kültür ve sanat savaşıdır. Cephane koyduğumuz sandıklara artık kitapları koy. Cephanenin yerini artık kitaplar alsın.” der

Bu değerli hatırayı özellikle aktardım. Bizim destanlara sığmayan yakın tarihimiz iki kelimeyle özetlenebilir. Birbirinin ardı, sebep ve sonucu, öncesi ve sonrası olan o iki kelime; KURTULUŞ ve KURULUŞ’tur. İftiharla belirtmeliyim ki Gelibolu ikisinin de simge isimlerinden, abideleşmiş şehirlerindendir.

Her ikisi de aslında savaştır. İlki düşmana ve emperyalizme, diğeri ise geri kalmışlığa ve cehaletedir. KURTULUŞ mermiyle, KURULUŞ bilgiyledir. Biri tüfekle ve topla, ikincisi bilimle ve eğitimledir. Türk bayrağının rengi misali, ilk devre kıpkızıldır. İkinci devre aydınlık namına bembeyazdır.Gelibolu Yarımadası her ikisini de yaşadı.

1915’te Dünyanın en büyük harbinin en çetin kızıllığına büründü. Kuruluşa giden yolun önsözü unvanını almakla onurlandı.

Ve sonra biliyorsunuz yine bir sınavdan geçti. Mondros’la 1918’den tutsaklığın acısını tattı. Gelibolu, bir ananın yavrusunu dünyaya getirmesi misali, kurtuluş sancılarını çok defa ve derinden yaşadı.

Gelibolu; alnı ak, namusu pak, yüreği pek kahramanlarıyla kendisine biçilen kefeni defalarca yırtıp attı. Onurlu bir insanın boğazından nasıl zulmün, haksızlığın, haramın lokması geçemezse önümüzdeki boğazdan da zalimliği, mağrurluğu, ölümü geçirmedi.

Süngülerinin ucuna yüreğini takmışlarla Gelibolu, Çanakkale’nin Çelikten kalesi oldu. Ve bizim tüm bu anlarda adeta Gelibolu Feneri gibi karanlığımızı aydınlatan Atatürk’tü. Gelibolu kalesi gibi önümüzde dik ve sağlam duran önderimiz yine Atatürk’tü.

Az önce de sizlere arz ettiğim ikinci safha KURULUŞTUR. Kurulan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Peki bu kuruluşun temeli nedir? Kurucumuz Atatürk bunu “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.” diye tanımlar.

Ne ilginçtir ki kurtuluş esnasında Çanakkale’de ateş altındayken Balzac’ı, Lavedan’ı okuyan, Kurtuluş Savaşı verirken İslam tarihi kitaplarını okuyan bir Atatürk vardır.

Ne büyük bir iftihardır ki kurtuluş da ordunun başı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu sefer de cumhurun başı olarak 94 yıl önce bugün yine bu topraklarda Gelibolu’dadır. Bu sefer de öğretmenlerin başı, başöğretmendir.

Bugün her Gelibolulu, hangi öğretmenin elinde yetişmiş olursa olsun, şunu gururla haykırarak diyebilir ki “BENİM BİR ÖĞRETMENİM DE ATATÜRK’TÜR”

Madem ki Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür, eğitimdir, okuldur, o halde Gelibolulu göğsünü kabartacak bir cümle daha kuracaktır. Ve şöyle diyecektir: “TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İLK KADIN ÖĞRETMENİ REFET ANGIN GELİBOLULUDUR”

Dünyanın neresinde olursa olsun biri kültürden, müzikten bahsederse her bir Gelibolulu bir zamanlar müziğin duayeni olan ARİF SAMİ TOKER’İ gösterecektir.

Cumhuriyet sanattır, resimdir diyecek ve Türkiye Cumhuriyetinin en büyük ressamlarından Elif Naci’yi hatırlatacak ve “ELİF NACİ GELİBOLULUDUR” diyecektir.

Konu şiir olsa, bu ülkenin en büyük modern şairlerinden GELİBOLULU ARİF DAMAR var, GELİBOLULU ECE AYHAN vardır. Konu edebiyat olsa, zamanın en büyük edebiyatçı YILDIZ ECEVİT vardır.

Bu örneklerin bir anlamı şudur. Gelibolu, sadece bir lideri ağırlamamış, aynı zamanda onu anlamıştır. Onun eğitim ve kültür devrimlerini hazmetmiştir.

Elbette gururlanırız.

Cumhuriyetin fikir mimarlarından, 50 kitap ve 2200 makalenin yazarı CELAL NURİ İLERİ Gelibolu milletvekilidir.

Elbette iftihar ederiz.

Cumhuriyetin İlk Sağlık Bakanı olan yazar ve akademisyen ADNAN ADIVAR Gelibolu’da dünyaya gelmiştir.

Elbette onur duyarız.

Atatürk’ün bilgisinin, kültürünün üzerinde tesir eden ve kendisinin ifadesiyle “duygularımın babası” dediği NAMIK KEMAL kendi istek ve arzusuyla Gelibolu topraklarına defnedilmiştir.

Bütün bu örnekleri niye verdim derseniz, şunu vurgulamak istiyorum:

Dediğim gibi ülkemiz, önce “kurtuluşu”, sonra “kuruluşu” yaşadı.

Biz ilkinde 107 yıl önce Çanakkale’de, 100 yıl önce Kurtuluş Savaşında Gelibolular olarak onun, o mavi gözlü büyük devin emrindeydik. 94 yıl önce bugün harfleri öğrenirken yine onun, yani bir başöğretmenin eğitimindeydik.

Gelibolu, kurtuluş ve kuruluşun simge isimlerinden biri olarak ne kadar gurur duysa azdır.

Türkiye’nin her yeri özeldir, ama Türkiye’nin hiçbir yeri bu anlamda bu kadar derin ve zengin değildir.

Bugün de Gelibolu’nun evlatları olarak yurt sevdamız, ulus aşkımız, aydınlık Türkiye arzumuz tüm diriliğini, heyecanını ve sıcaklığını koruyor. Gelibolulular, bugün de ve yüzyıllar boyunca “Atatürk’ün izindeyiz” diyecektir. Gelibolu, manevi mirası ilim ve akıl olan Atatürk’ün sadık mirasçıları olmakla daima iftihar edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gelibolu Belediyesi ve saygıdeğer Gelibolulular adına Atatürk’ün anısı önünde saygı ile eğiliyorum. Atatürk’ün manevi şahsiyetini ilk gelişlerindeki gibi heyecanla selamlıyorum.

Siz değerli Gelibolular adına, sanki o günmüş gibi, “GELİBOLU’YA HOŞGELDİN ATAM” diyor, sizleri sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”ifadelerine yer verdi..

Konuşmanın ardından halk oynları oynandı ve program sona erdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN