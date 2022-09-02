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MOTOSİKLET CAMİASINA ÖNEMLE DUYURULUR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Motosiklet Derneği (GELMOD) yaptığı duyuruda;
“Hava şartları ve zeminin yağmurdan dolayı çadır kurulmasına uygun olmamasından dolayı ve insan sağlığının (herhangi bir kazaya sebebiyet vermeme açısından) herşeyden üstün olması ve kimseye zarar gelmemesi bizim için en iyi festivalden daha önemlidir.
Gelibolu Motosiklet Derneği yönetimi olarak festivalimizi iptal etmiş olmanın verdiği üzüntü tarif edilemez daha iyilerini yapmak orda görüşmek üzere selamlar saygılar sevgiler.” İfadelerine yer verdi. Haber: Merve TUZCIOĞLU

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