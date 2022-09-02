4 EYLÜL 2022 TARİHİNDE SAAT 07:30 – 10:30 SAATLERİ ARASINDA GELİBOLU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OLACAKTIR

04 Eylül 2022 Pazar Günü gerçekleşecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) katılacak olan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları amacıyla Gelibolu İlçe Nüfus Müdürlüğü, 04.09.2022 Pazar günü saat 07.30-10.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla, İlçe Nüfus Müdürlüğümüze randevusuz olarak başvuruda bulunabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Haber: Caner AKŞİT