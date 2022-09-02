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4 EYLÜL 2022 TARİHİNDE SAAT 07:30 – 10:30 SAATLERİ ARASINDA GELİBOLU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OLACAKTIR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

04 Eylül 2022 Pazar Günü gerçekleşecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) katılacak olan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları amacıyla Gelibolu İlçe Nüfus Müdürlüğü, 04.09.2022 Pazar günü saat 07.30-10.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
İhtiyaç duyulması halinde son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla, İlçe Nüfus Müdürlüğümüze randevusuz olarak başvuruda bulunabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Haber: Caner AKŞİT

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