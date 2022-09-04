UYUM HAFTASI 5 EYLÜLDE BAŞLIYOR

TÜİK’in 2021 yılında yayınladığı çocuk istatistiklerine göre Türkiye’de 26 milyon çocuk ve genç nüfusu var. Bunların çoğunluğunu sayıları yaklaşık 6 milyonu bulan 4-6 yaş grubu oluşturuyor. Bu yıl ilkokula başlayacak birinci sınıfların tüm kademeler içindeki oranı oldukça yüksek. Anne-babalar, öğretmenler ve öğrenciler için okula uyum sürecinin anlamını uzmanlara sorduk. Özellikle Okul öncesi eğitime ve ilkokula başlayacak çocuklar için okulun ilk gününün çok önemli olduğunu söyleyen eğitim uzmanlarının hem ebeveynlere hem de öğretmenlere önerileri ve hatırlatmaları oldu.

OLUMSUZ ANILAR PAYLAŞMAYIN

Prof. Dr. Erten Gökçe – Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı:

“Hazırlık sürecinde anne babalar çocuğun duygularını paylaşabilirler. Önemli olan, ailelerin okul ile ilgili olumsuz anılarını paylaşmaktan kaçınmasıdır. Bu tür olumsuz anlatımlar çocuğun okula yönelik ön yargılar geliştirmesine neden olabilir. Bu durum ise onun okulu ve öğretmenleri sevmemesine yol açar. Aileler, okullar ve öğretmenlerle ilgili olumlu anlatımlar yapmalı, okulun birey açısından önemini vurgulamalı ve çocuklarının merak ettiği pek çok şeyi okulda öğrenebileceğini belirtmeliler.