ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Eylül Pazartesi günü saat 09:00 ile 14:00 arası ilçemiz Camikebir Mahallesi Kasap Hamamı Aralığı, Has Ahmet Baba, Has Ahmet Sakin, Yazıcızade Mahallesi Has Ahmet Sokak saat 09:00 ile 14:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün hat bakımı nedeniyle saat 10:00 ile 14:00 arası ilçemize bağlı Koruköy ‘de ve Çiftlikaltında elektrik kesintisi yaşanacak. Haber: Seda LİMAN ZENGİN