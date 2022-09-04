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ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

5 Eylül Pazartesi günü saat 09:00 ile 14:00 arası ilçemiz Camikebir Mahallesi Kasap Hamamı Aralığı, Has Ahmet Baba, Has Ahmet Sakin, Yazıcızade Mahallesi Has Ahmet Sokak saat 09:00 ile 14:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Aynı gün hat bakımı nedeniyle saat 10:00 ile 14:00 arası ilçemize bağlı Koruköy ‘de ve Çiftlikaltında elektrik kesintisi yaşanacak. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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