ÖZACAR EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA DOĞALGAZ VE FERİBOT İSKELESİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

Eylül ayı meclis toplantısı dün saat 15:00’te saygı duruşu ve yoklama ile başladı. Özacar toplantı öncesi feribot iskelesi projesine ve doğalgaz konusuna değinerek, bilgi verdi.

Özacar ; Yılan hikayesine dönen feribot iskelesi projesinin geçen meclis toplantısında 19.08.2022 tarihinde Gelibolu protokolü imzalanıp, onaylandığını bundan sonra kaldığı yerden evam etmek yine İl Özel İdaresine ve oradan da GESTAŞ A.Ş’ye devretmiş durumda olduğunu bildirdi.Özacar yaptığı bilgilendirmede dört rampanın İl Özel İdarenin hem kendinin hem de dilediği bir kullnıcıya kullandırabileceğini bildirdi.Yer tesliminden itibaren kullanıcıya kullandırabileceğini bildirdi.Yer tesliminden itibaren 30 ay içerisinde tamamlanılacağını bildirdi.

Ardından doğalgaz bağlanması konusuna değinen Özacar Gelibolu Belediyesi’nin bu konuyla ilgili yetkisi olmadığını fakat prosedürlerin başladığını devletin belediyeden talep ettiklerini yerine getirdiklerini dile getirdi.

Zaman zaman bu konuda polemik yapmk isteyenlere karşı belediyenin tasarufunda olmadığını BOTAŞ ne belediyeye ne de şirketlere bırakarak herhangi bir tasarrufta bulunmadığını BOTAŞ kendi devlet kurumunda kendi içinde uygun gördüğü zaman dilediğini yapar, biliyorsunuz daha önce belirtilen ve belediyey iletilen şekliyle Evreşe Hattndan geçen hafta bir basınç düşürme istasyonu AKSA’nın bir binası onu takip eden arka tarafta şu anda Gelibolu’da eski yol üzerinden Gelibolu giren bölge trafik istasyonu arkasından yani Gelibolu Mücavir alan sınırı kenarına kadar BOTAŞ getircek ondan sonra AKSA karşılık bir bina yapıp ondan sonra Gelibolu içerisine taşıyacaktır.Bu nedenle bunu da defalarca birlittiğini ifade eden Özacar son yaptıkları görüşmede mart- nisan görüşmesinde BOTAŞ’ın hat değişikliği yaptığını büyük bir olasılıkla bunun Doğanaslan ‘dan çıkıp , Avrupa’ya giden ana taşıma hattının pompalayan hattan alacağı ifade edildi sözlü olarak bize BOTAŞ ve AKSA yetkililerinle görüşülüp, bu konuda halkı bilgilendirdiğini ifade etti.Özacar; “bize daha önce söylenen işlemin önce biz bunun nereden geleceğini tespit edeceğiz, bununla ilgili şartlarımızı güncelleyeceğiz, zemin etüdü yapılarak, haritalar güncellenecek, proje işi ihaleye çıkacak tabi bunları BOTAŞ sonra AKSA yapacaktı daha sonra hat değişti sanıyorum Koruköy- Bolayır içi alanının bittiği Karayokuş alanı üzerindeki tepe noktasına kadar BOTAŞ getirecek aynı güzergahtan yine AKSA şirketi alacak, gelecek oradan sonra da Karayokuş hattından geçerek Eğritaş bölgesinden ilk etapta Sarmaşıklı bölgesinden şehre gelecekti.En son konuştuğumuzda henüz AKSA yerini belirleyemedi BOTAŞ’ta hazırlanmayınca en son konuşulduğunda Büyük Cami çevresindeki Gölcük Caddesinden, yukarıya doğru Gelibolu girişindeki Gazi Süleyman Paşa’ya ve hastane bölgesine ve oradan da Karayokuş bölgesine gideceğini belirtti.

BOTAŞ yetkililerinin bize hangi bölgeden geçeceğini bize zaman zaman bildirecekler diyen Özacar; “Bizim isteğimiz hızlı bir şekilde ana hat açarak, Gelibolu2nun doğalgaza kavuşması önce Gelibolu ana arteri kanalizasyon işlerini, suyunu alt yapısını hızlı bir şekilde halletmemiz gerekecek.Biz işimizi bitirdikten sonra AKSA’ya bildireceğiz gelip yapabilirsiniz diyerek, bilgi vereceğiz.Talep üzerine çalışmalar bittikten sonra doğalgaz bağlanacak, belediyenin çarşı içinden başlayacağı BOTAŞ’ın da şehir dışından çalışmalara başlayacağını ifade eden Özacar 16 Eylül de çalışmaların başladığını ve 3,5 – 4 yıl gibi bir süreçte doğalgaz girişinin tamamlanacağını belirtti.

Ancak doğalgazın ana hat üzerinden mi yoks taşımalı olarak mı dağıtalacağı konusunda bilgisi olmadığını belirtti.

Özacar doğalgaz konusunda yetkilerin kendisinde olmadığını belirterek Gelibolu’ya doğalgaz getirmek istemediğimiz gibi çirkin ifdelerle suçlandıklarını fakat böyle bir niyetlerinin asla olmadığını ve kendilerinin olanı yapmaya çalıştıklarını aktardıçYetkinin resmi makamların elinde olduğunu ve kendilerinin sadece yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.Ortak amaçlarının hizmet etmek olduğunu ve polemik yaratmak olmadığını dile getiren Özacar “ bu haksızlık söylemleri bizler haketmedik uygun bir dille karşılık vermeye çalışıyoruz.Bunlar çirkin ve doğru olmayan itamlar”dedi.

Ardından meclisin ilk gündem maddesi olan Camikebir Mahallesi Ada:120 parsel : 6 imar plan değişikliği meclis tarafından onaylandı.

Gündemin ikinci maddesi Aleaddin Mahallesi Ada:26 Parsel 20-21 İmar Plan Değişikliği komisyon tarafından uygun görülmesi.(Arka bahçe mesafesi kalktığından dolayı komisyon uygun görmedi)

Gündemin üçüncü maddesi Hocahamza Mahallesi Ada :229 Parsel 9-11-15 H17A10A4D İmar paftası meclis tarafından komisyona havale edildi.

İlçemiz Aleaddin Mahallesi’nde isimleri bulunmayan sokakların, sokak ismi verilmesi konusu İmar Plan Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 5. maddesi H17A10A4D İmar Paftası hakkında imar komisyonuna havale edildi.

Son olarak meclis toplantısının kapanışnda Özacar sokak çeşmelerine bağlanan arıtıcıların lüzümsuz şekilde kullanıldığı, vatandaşların ihtiyaç dışı olarak araba yıkayıp, bahçe suladıklarını ifade eden Özacar bunlar seviyesiz şekilde, yakışmayan davranışlar, evlerin içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için takıldığını ifade ederek, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Bir daha ki ay yani ekim ayı meclis toplantısının 5 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 15:00’te yapılacağı oy birliği ile kabul edildi.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN