ÖZACAR’DAN ZABITALAR HAFTASI ZİYARETİ

Başkan Özacar Zabıtalar Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu.Özacar; “Vatandaşlarımızın huzuru, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamasında her dönem büyük bir paya sahip olan ve sorumluluklarını yerine getiren kurumumuzdaki zabıta personelimizin Zabıta Haftası’nı meclis üyelerimizle birlikte tebrik ettik. Haftaları kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Caner AKŞİT