MİNİK ÖĞRENCİLER İÇİN ALIŞTIRMA EĞİTİMLERİ BAŞLADI

12 Eylül’de başlayacak olan 2022- 2023 Eğitim Öğretim yılı öncesinde 1.Sınıf ve okul öncesi öğrencileri için 1 hafta sürecek olan alıştırma eğitimleri 5 Eylül Pazartesi günü başladı.

Bu hafta itibariyle 9 Eylüle kadar sürecek olan alıştırma eğitimi süreci başladı. Okul öncesi ve 1.sınıf öğrencilerinin katıldığı alıştırma eğitimi 9 Eylül’e kadar sürecek.

Okulların açılmasıyla birlikte minikler Pazartesi günü sabahı büyük bir sevinçle okullarına kavuştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte okullarına gelmeye başlayan miniklerin sevinci gözlerinden okundu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN