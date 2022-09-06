KÖY YOLLARI TAMİRATI BAŞLADI

Çanakkale İl Genel Meclisinin aldığı kararla Güneyli, Ocaklı,Ocaklı- Yeniköy ve Kavaklıtepe yollarında çalışma başlatıldı.

Yol şirketleri tarafından bozulan yollarla ilgili olarak yol şirketlerinin bozduğu yollar yüzünden köylüler üç yıldan beri çile çektiler.

Özellikle Gelibolu , Ocaklı, Yeniköy, Gelibolu – Fındıklı ve Evreşe – Çokal yollarını sanki bu şirketler bozmamış gibi 1 km lik bazı yeleri bile yapmadan bırakan bu ballı şirketin yaptığı felaketler yüzünden köylülerin ne traktörlerinin ön takımı ne otomobillerinin ön takımı üç yıl boyunca defalarca değiştirildi.Aslında buanılan yolların tamamını şirket araçlarının bozmasına rağmen birçok yerleri bizim araçlarımız bozmadı diyerek yapmadıkları bir sürü yeri yine devlete yıktılar.

Fındıklı Köyü’nün tamamını Kavaklıtepe yolunun tamamını şirket araçlarıyla yolları bozmalarına rağmen yükü devlete bıraktılar.Özel idare şimdi bu yolları yapmaya çalışıyor.