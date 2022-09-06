“ÜNİVERSİTELERDE GÜVENLİK VE BARINMA TEDBİRLERİ” TOPLANTISI KAYMAKAM BEKİR ABACI BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda, Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığında, üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda “Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında kurumlar arası koordinasyonun sağlanarak öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için barınma, trafik ve güvenlik konularında alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Zafer METE, 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kemal Temel, İlçe Emniyet Müdürlüğünü temsilen Komiser Alper Karadağ, İlçe Jandarma Komutanlığını temsilen J. Teğm. Vesile Yosunkaya Vurucu, İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, İlçe Özel İdare Müdürü Özgür Sürer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir katıldı.

Haber: Caner AKŞİT