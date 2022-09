Milletvekili Turan, Bolayır’da da Gazi Süleyman Paşa Türbesi ile Namık Kemal Kabristanı’nın Restorasyonlarının Yapılacağını Söyledi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ezine ve Karabiga’da bulunan iki tarihi Ulu Camii’nin, Gelibolu Bolayır’da da Gazi Süleyman Paşa Türbesi ile Namık Kemal Kabristanı’nın restorasyonlarının yapılacağını söyledi.

“Çanakkale’mizin her karışı, Çanakkale’mizde yükselen her tarihi yapı, bizlere bir emanet.” diyen Turan; “Şehrimizdeki tarihi değerlerin yeniden ayağa kalkması, gelecek kuşaklara aktarılması için gayret ediyoruz. Ezine’mizde ve Karabiga’mızda bulunan, adeta zamana meydan okuyan iki camimizin restorasyon çalışmaları, yatırım programına alınarak Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle onaylandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’müzce restorasyonları yapılacak. Ekim ayında ihalelerinin yapılması planlanıyor. İnşallah restorasyondan sonra her iki eser, tarihe tanıklık etmeye devam edecek. Ayrıca Gelibolu Bolayır’da Rumeli Fatihi’miz Gazi Süleyman Paşa Türbesi ile vatan şairimiz Namık Kemal’in Kabristanı’nın restorasyonu yapılacak. İhalelerinin 13 Eylül’de yapılması planlanıyor. Değerlerimize sahip çıkmayı bir görev biliyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla beraber takip ettiğimiz bir konuydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.